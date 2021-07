Zeezwemtocht Dishoek-Zoutelande afgelast; weer is te onzeker

VIDEO Pleijte is in Sportvis­ser­loop na 10 kilometer als eerste binnen

15 juli YERSEKE - De Sportvisserloop werd woensdagavond voor de vijfde keer gewonnen door Tim Pleijte. De atleet uit Vlissingen zette een tijd neer van 34 minuten en 17 seconden. Tijdens de tiende editie bleef hij nummer twee Okbazghi Kidane van Spado uit Bergen op Zoom voor (34.31). De derde plaats was voor Huub van Noorden uit ’s-Heer Abtskerke, in 34.42 minuten. Bij de vrouwen boekte Monique Verschuure haar vierde zege in de loop die vernoemd is naar haar brasserie.