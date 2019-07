Zeezwemtocht afgelast vanwege harde wind

Vanleer­berg­he springt met Gicero naar overtuigen­de overwin­ning

29 juli NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Cedric Vanleerberghe uit Philippine schreef afgelopen weekend in de springwedstrijd bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland met de ruin Gicero de klasse M op zijn naam. De Brabantse Melissa Masseurs had met de vosmerrie Kartina, met een foutloze rit in 37.52 in de beslissende ronde, meteen de toon gezet. Maar Vanleerberghe bleek er niet van onder de indruk. De Zeeuws-Vlaming stuurde de met veel vermogen over de hindernissen flitsende Canturo-zoon in 33,63 naar een overtuigende overwinning.