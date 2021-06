Zeezeiler Michiel Goegebeur uit Terneuzen flikt het onmogelijke: winst in eerste etappe Ocean Race Europe

Mick van Dijke helpt Oranje aan zeges en eindigt zelf ook hoog

30 mei BIALYSTOK - Wielrenner Mick van Dijke uit Colijnsplaat heeft sterk gereden in de Orlen Nations Grand Prix in Polen. In eerste etappe van zaterdag finishte hij als achtste en in de tweede rit van zondag werd hij derde, waardoor hij de nummer vier in het eindklassement was. Bovendien hielp hij zijn landgenoot Marijn van den Berg op beide dagen aan de winst, waardoor hij ook de Grand Prix op zijn naam schreef.