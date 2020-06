Zeezeiler Michiel Goebeur drie jaar na verongelukken broer: ‘Als ik op zee zit, is Hannes altijd dichtbij’

Michiel Goegebeur (20) is pas net weer thuis. In ruim twee weken bracht hij de Childhood 1 – voorheen de Brunel – van Sint Maarten naar Scheveningen. Het was de eerste keer dat de Terneuzenaar vanuit het Caribisch gebied de oceaan overstak. ,,Ik had het wel al eens de andere kant op gedaan”, vertelt hij. ,,Dit was weer iets nieuws. Vrij snel, bij Bermuda, kregen we een tik mee van de eerste tropische storm van 2020, Arthur. Onze apparatuur was daar niet helemaal tegen bestand. Op een gegeven moment hadden we geen internet meer aan boord en dat konden we ook niet meer repareren. Van de walnavigator kregen we telefonisch nog wel windrichtingen en koersen mee, maar zelf hadden we het plaatje niet helemaal helder.”