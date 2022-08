Zeeuwse zwemmer kroont zich in Rome tot beste van Europa

Gelijkspel bij Nederland-Bel­gië in nieuwe loop Hulst

HULST - De eerste editie van de Pagader Vestingrun is geëindigd in een gelijkspel tussen Nederland en België. Ada Geuze boekte na de halve marathon van Haamstede haar tweede zege in een week tijd. De Belg Dirk Goeyers won na een trail in België in Hulst zijn tweede wedstrijd dit jaar.

27 augustus