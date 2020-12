Zeeuwse zeiler Paul Hameeteman is eieren en havermout beu, maar voor zijn olympische droom is het nodig

In het zuiden van Portugal is het 15 à 17 graden. Voor Paul Hameeteman, één van de grootste zeiltalenten van Nederland, zijn de omstandigheden er ideaal om te overwinteren. De zeventienjarige scholier uit Zierikzee zit al sinds 5 december in Vilamoura. Met de feestdagen is hij even terug in Nederland – en moet-ie verplicht in quarantaine. Vervolgens heeft hij nog een lang trainingsblok op de Canarische Eilanden. Hoewel hij zijn vwo nog moet afronden, leeft hij haast al het leven van een prof.