Zeeuwse zeges tijdens ITF Seniors: Marteijn en Felius pakken hoofdprijzen in Middelburg

Marteijn speelde met een hoog rendement. Typerend was dat hij slechts een vijftal tweede services hoefde te slaan. ,,Op onze leeftijd kun je niet meer service-volley spelen. Het is een kwestie van de foutenlast zo veel mogelijk te beperken”, zei de van origine aanvallende tennisser.

Het internationale veteranentoernooi werd een week later gespeeld vanwege de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van de Middelburgse tennisclub MLTC, waar het toernooi werd gespeeld. ,,Jammer, want nu moest Middelburg concurreren met de ITF-toernooien van Wuppertal en Brussel. Daardoor waren er veel minder inschrijvingen dan andere jaren”, aldus Marteijn, die in augustus weer van de partij is tijdens het WK Seniors in Portugal.

De 35 plus-finale werd een onderonsje tussen toernooileider Marc Felius en Stijn Sprinkhuizen, teamgenoten in de landelijke hoofdklasse bij MLTC. Laatstgenoemde domineerde in de eerste set, maar in het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid. In de derde set gaf Sprinkhuizen bij 1-0-achter op, omdat hij bevangen was door de hitte. Daardoor ging de titel naar Felius. Beide spelers hadden eerder in de poule eenvoudig gewonnen van zowel Maarten Gideonse als Jan-Rien Meerman.