Zeeuwse wielrenners Van Dijke, Van der Lijke en Van Anrooij hoog in verschillende klassementen

Terug in de tijd met Mijke Tahapary: ‘Mijn haarelas­tie­ken en sokken waren altijd afgestemd op de clubkleu­ren: rood en wit’

9 augustus GOES - In de zomerrubriek van 2021 nemen Zeeuwse sporters ons aan de hand van een oude teamfoto mee terug in de tijd. In de vierde aflevering is het woord aan korfbalster Mijke Tahapary. Inmiddels is ze 29 lentes jong en al ruim tien jaar een vaste waarde in het eerste team van Togo.