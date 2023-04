Zeeuwse wielrenners favoriet voor Slag van Woensdrecht

Van Anrooij nieuwe leidster in jongeren­klas­se­ment World Tour

Shirin van Anrooij is in de midweekse Waalse Pijl, met de bijzonder steile slotklim op de Muur van Hoei, vijftiende geworden. De Kapelse renster nam daarmee de leiding over in het jongerenklassement van de World Tour.