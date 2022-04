Zeeuwse wielerfans kunnen renners Scheldeprijs eindelijk weer aanraken

En dus was het ouderwets genieten. Voor het eerst in lange tijd was er op Zeeuwse bodem een profwedstrijd publiekelijk toegankelijk. ,,Het is een evenement waarnaar ik toch wel in het bijzonder heb uitgekeken”, vertelde doorgewinterde wielerfanaat Jasper de Caluwé uit Terneuzen. ,,Dat het dan ook nog een evenement is dat in mijn eigen woonplaats start, maakt het extra speciaal.”