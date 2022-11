Zeeuwse waterpoloërs komen langzaam op gang, maar als ze eenmaal op gang zijn...

Kwartfina­le weer eindstati­on voor ‘steppende’ Van de Ven

Het is Nancy van de Ven niet gelukt om haar prestatie van woensdag in het eSkootr-kampioenschap te verbeteren. Toen werd ze in Marseille in de kwartfinales uitgeschakeld nadat ze was gevallen. Donderdag gebeurde dat wederom.

10 november