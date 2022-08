Zeeuwse veteraan kan weer een nationale tennistitel bijschrijven

Lars Oreel slaat dubbelslag in openings­rit Ronde van Frans-Guyana

MACOURIA - Lars Oreel heeft de eerste etappe van de Ronde van Frans-Guyana op zijn naam geschreven. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp was na een openingsrit van bijna 150 kilometer de snelste van een twaalftal koplopers in de eindsprint. Op die manier pakte hij ook meteen de eerste gele leiderstrui. ,,Het is heel gaaf om hier te winnen”, was zijn eerste reactie na afloop.

