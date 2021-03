Zeeuwse Veronicarace is dit jaar kwalificatie voor klassieke Fastnet Race

De Veronicarace is onlosmakelijk verbonden met de Deltaweek, het meerdaagse zeilevenement. Het is een race die buitengaats werd gevaren, waarbij het zendschip van Veronica in de jaren zeventig als keerboei fungeerde.

Sinds 2016 is het Deltaweekprogramma ingekrompen tot een driedaags programma (Deltaweekend) en is de Veronicarace vervallen. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het evenement vorig jaar is de Veronicarace als extraatje op de kalender gezet.

Wat is de Fastnet Race precies?

De Fastnet Race is een zeilwedstrijd die al sinds 1921 elke twee jaar wordt gehouden. De start is in Cowes op het Isle of Wight (Zuid-Engeland). De armada zeilt via Land’s End naar Ierland waar bij het Atlantische rotseiland Fastnet Rock het keerpunt ligt. De finish is doorgaans in Plymouth, maar dit jaar in het Franse Cherbourg.