Zeeuwse ultraloper voltooit op Antarctica ook vierde woestijnloop over 250 kilometer

Tiende nederlaag op rij voor volleybal­sters BOK

9:02 BREDA - Voor de volleybalsters van BOK zijn de zorgen in de derde divisie verder toegenomen. De formatie van Arvid Meijer verloor in Breda met 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-17) van Spie/De Burgst Breda. BOK, dat de rijen in de derde divisie sluit, zag de achterstand op De Burgst daardoor oplopen tot zes punten.