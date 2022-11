Zeeuwse turnsucces in Zierikzee en Panningen

Zowel in Zierikzee als in Panningen behaalden Zeeuwse turnsters eerste plaatsen.

In Zierikzee was de eerste landelijke kwalificatie voor de eerste divisie (bovenbouw) en het hoogste landelijke niveau 1 (middenbouw). De Zeeuwse turnsters Lucy Corbijn en Maren van der Linde eindigden hierbij samen met Merel Bartelen en Yara Meziane El Otmani in het team van BredaGym als eerste.

De Zeeuwse turnsters leverden een goede bijdrage aan het team. Maren van der Linde noteerde op vloer de hoogste score van alle deelnemers in haar baan: 14,550 punten. Ook scoorde ze op de balk (derde met 13,35) erg sterk. Lucy Corbijn liet deze wedstrijd vooral zien weer wat te zijn gegroeid in niveau en zelfvertrouwen. Ondanks een vervelende landing halverwege haar vloeroefening gaf zij niet op en maakte ze haar oefening toch af.

Bij de jeugd in de eerste divisie was het een thuiswedstrijd voor Britt Ommering. Ze haalde in Zierikzee net het podium niet met een vierde plaats. Ze turnde op brug en vloer volgens plan. Op sprong liet zij in haar hoogte en landing nog wat puntjes liggen, net als op de balk bij haar verbinding radslag–losse radslag. Lang leek het er op dat Ommering er met het brons vandoor zou gaan, maar de laatste turnster op vloer ging nog over haar score heen.

Het was spijtig dat in de thuiswedstrijd niet meer Zeeuwse turnsters waren ingedeeld. Door deze indeling moesten turnsters uit onder meer Joure en Groningen de reis naar Zierikzee ondernemen, terwijl de turnsters uit Zeeland, met name ook die van de organiserende vereniging Delta Sport, straks elders in het land in actie moeten komen.

Slechts twee turnsters van Delta Sport turnden hun wedstrijd dicht bij huis. Floor Raats haalde een respectabele zesde plaats bij de senioren in de derde divisie, terwijl clubgenote Tessa Roggeband slechts op twee toestellen uitkwam en hierdoor niet in de hogere regionen eindigde.

Panningen

In Panningen turnde Jasmijn van de Gruiter tijdens de eerste plaatsingswedstrijd goed op sprong (13.900), brug (12.100), balk (14.150) en vloer (13.250). Met een puntentotaal van 53.400 bereikte ze individueel de eerste plaats.