Zeeuwse turnsters pakken medailles in Purmerend en Fijnaart

In Purmerend en Fijnaart viel afgelopen weekend meer dan voldoende Zeeuws turnsucces te noteren. In Purmerend werd een wedstrijd geturnd op het hoogste niveau in de eerste divisie. De deelname van het gezamenlijk pupillenteam (niveau 1) van de Middelburgse turnvereniging MTV en BredaGym, leverde een eerste plaats op.

In dit team zitten namens beide clubs Lucy Corbijn en Maren van der Linde (beiden pupil 1), Saar Broeders en Merel Bartelen (beiden pupil 2) en Julot Tjon-Sien-Fat (pupil 3). In Nederland zijn slechts zeven teams op het hoogste niveau actief; BredaGym/MTV is het enige team uit deze regio. Vooraf was het lastig in te schatten waar het team zou staan, maar de turnsters pakten een gouden medaille.

MTV-turnster Mees de Guchteneire (junioren) won een bronzen plak. Ze turnde een prima wedstrijd en kwam uit op haar hoogste puntentotaal ooit, 47.033. Daardoor kan ze zich opmaken voor haar NK op eerste divisieniveau. De uit Zierikzee afkomstige Britt Ommering wist namens MTV/Bredagym in de categorie jeugd eerste divisie eveneens een ticket voor het NK te veroveren. In de derde divisie werd een uitstekende prestatie geleverd door Mariëlle Tange van MTV, die bij de senioren de overwinning pakte.

Vier van de turnsters van BredaGym/MTV, die goud pakten bij de pupillen niveau 1.

In Fijnaart werd de tweede regiowedstrijd gehouden voor de turnsters uit Zeeland en West-Brabant. De Zeeuwse inbreng leverde drie keer goud op. Jodi Wauters won bij de senioren in de categorie sup E, Rafaella Fagundez van GV Koudekerke in de categorie pupil 1 sup 6 en Noor Ben Sellam van Turnschool Zeeland deed dat in de categorie pupil 1 sup 3. Delta Sport-turnster Sera Taks werd tweede in de categorie pupil 2 sup 5.

Zilver werd tevens gehaald door Liv Stenvert (Koudekerke) in pupil 1 sup 6, terwijl het brons was weggelegd voor haar clubgenote Esmee Poppe. Daardoor werd het podium in deze categorie compleet bezet door GV Koudekerke. Brons was er ook voor Sophie Roost (MTV) bij pupil 2 sup 3. Gwenn Geldof (VTV Vlissingen) werd derde in sup 4 pupil 3.