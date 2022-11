Zeeuwse turners halen karrenvracht medailles op in Breda

Tafelten­nis­club Arnemuiden slaat grote slag op transfer­markt

Opmerkelijk transfernieuws in het Zeeuwse tafeltennis: Sören de Witte en Emiel de Rijke stappen van TTC Middelburg over naar Arnemuiden. Bij die club, die in 2023 uitkomt in de tweede divisie, vormen ze een team met Jeroen de Heide en Marc Hackenberg.

17 november