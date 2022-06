Zeeuwse triatlete laat WK schieten voor Hawaï

Speciaal ‘Oranje’ te gast op Hart voor Erremuu Cup

ARNEMUIDEN - Met een 3-2-overwinning op Wales sloot het Nederlands voetbalelftal een reeks met interlands succesvol af. Een gebeurtenis waar de meeste Nederlanders wel iets van meegekregen hebben. Wat minder mensen weten is dat een ander Nederlands voetbalteam in april haar eerste officiële interland ooit afwerkte. In Lienden kwam het Nederlands transplantatieteam in actie tegen Frankrijk. Vrijdag brengen ze een bezoek aan Arnemuiden, waar twee teams meedoen aan de Hart voor Erremuu Cup voor 45+ers.

16 juni