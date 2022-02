Zeeuwse Topsportgala verhuist voor één keer

Tolhoek en Vader zien Quick-step wéér winnen in Valencia

VALENCIA - Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo) uit Yerseke en Milan Vader (Jumbo-Visma) uit Middelburg zagen donderdag de tweede etappe in de Ronde van Valencia in een sprint eindigen. Nadat de Belg Remco Evenepoel namens Quick-Step op woensdag al de openingsrit had gewonnen, gingen de bloemen dit keer naar zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen.

3 februari