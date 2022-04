Zeeuwse tafeltennissers zitten tussen extremen

Pattinama-Kerkhove krijgt twee enkelpar­tij­en in duel met Spanje

DEN BOSCH - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove zal voor Oranje twee enkelspelpartijen spelen in het duel met Spanje. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt in Den Bosch, waar de loting was voor de ontmoeting in de Billie Jean King Cup.

14 april