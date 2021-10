Zeeuwse supersnel bij marathondebuut in Rotterdam

OVERZICHT Alleen Wim van Cromvoirt verliest bij opklimmen­de drieban­ders van Treva

17 oktober VLISSINGEN - De driebanders van Treva handhaafden zich door een 6-2-zege bij Kruijff Biljartshop in de kop van de eerste divisie. In de tweede divisie staan de drie Zeeuwse teams in het rechterrijtje.