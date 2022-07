Zeeuwse sportwedstrijden afgelast: kruis door oefenduel Hoek

Derdedivisionist Hoek zou om 19.30 uur oefenen tegen KV Mechelen onder 23 jaar, maar daar wordt nu van afgezien. Het was de eerste in een reeks van oefenduels voor de ploeg van trainer Björn de Neve. Zaterdag, uit om 14.00 uur tegen KVK Ninove, wordt nu de eerste. Die wedstrijd wordt gespeeld in Knokke.

Ook de zomerloop in Sint-Kruis is afgelast. Dat was de tweede wedstrijd in de Zeeuws-Vlaamse zomerloopcyclus. Het circuit wordt volgende week dinsdag vervolgd met een wedstrijd in Nieuwvliet.