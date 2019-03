Zeeuwse sportprijzen voor Tolhoek, Kerkhove en vv Goes

GOES – Antwan Tolhoek is donderdagavond in Goes verkozen tot ‘Sportman van het jaar’. In 2018 viel de Yersekse wielrenner onder meer op tijdens de Tour de France, waarin hij bij zijn debuut 37ste werd. Ook eindigde hij als elfde in het Critérium du Dauphiné.

Tolhoek kon zelf niet aanwezig zijn in De Mythe. Hij rijdt zondag de Strade Bianchi, een WorldTour-koers in Toscane. Hij is al in Italië met Team Jumbo-Visma. De Bevelander, die verkozen werd boven basketballer Jesper Jobse en dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, is de opvolger van vakgenoot Marco Minnaard. Bovendien trad hij in de voetsporen van zijn vader Patrick, die in 1998 ‘Sporter van het jaar’ was. Er was toen bij de verkiezingen nog geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de ereprijs net als in 2011 naar Lesley Kerkhove. De uit Zierikzee afkomstige tennisster won in 2018 twee ITF-toernooien en boekte in Fed Cup een aantal aansprekende overwinningen; samen met Demi Schuurs versloeg ze bijvoorbeeld de Williams-zusjes. Motorcrossster Nancy van de Ven, die in de voorgaande vier jaren won, en dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis waren de andere twee genomineerden.

Sportploeg

Bij de sportploegen ging het tussen drie voetbalclubs. Goes troefde Hoek en Groene Ster af. De Bevelandse vereniging promoveerde naar de derde divisie én veroverde de districtsbeker. In die derde divisie opende de ploeg van trainer Rogier Veenstra ook nog eens met een ijzersterke serie.

Talent

De titel ‘Sporttalent van het jaar’ ging naar Shirin van Anrooij uit Kapelle. In 2018 onderscheidde ze zich binnen het veldrijden (Nederlands kampioene bij de nieuwelingen-meisjes) en de atletiek (Nederlands indoorkampioene op de 1500 meter bij de meisjes A). Judoka Indy Godschalk en zeiler Paul Hameeteman waren de andere kandidaten in Goes.

Volledig scherm Shirin van Anrooij met haar prijs. © Johan Van Der Heijden

Aangepast sporten

Het jaar 2018 kon voor Corné de Koning niet beter. De Goese pararoeier werd in Plovdiv tweemaal wereldkampioen. Eerst zegevierde hij in de gemengde klasse en vervolgens deed hij dat bij de skiffs. En hij won ook in het wereldbekercircuit alles wat er te winnen was. Vandaar dat de jury niet om hem heen kon in de categorie ‘Aangepast sporter met een lichamelijke beperking’.