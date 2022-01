Zeeuwse sportorganisaties worstelen: ‘We deinen op de golven van de regelgeving’

Bij de organisatie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen werken ze met een stoplicht. Tot in elk geval 1 februari brandt het groene lampje. Op die peildatum bekijkt het bestuur de situatie rondom corona opnieuw. ,,Zou-ie op oranje springen, dan worden we voorzichtig met wat we in gang zetten”, zegt voorzitter Arnold Boonman. ,,Dan wachten we bijvoorbeeld nog even met het bestellen van t-shirts en medailles. Wordt het rood, dan hebben we een ‘no go’. Dan weet je: dit jaar geen marathon. Vooralsnog ziet het er gunstig uit voor april, maar je bent je er altijd van bewust dat je op een bepaald moet schakelen.”