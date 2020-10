Zeeuwse sportclubs omarmen livestreams: ‘Onze twaalfde man kijkt thuis mee’

Tegen Margreet Walraven is nog steeds geen kruid gewassen

4 oktober NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De overwinningsdrang van de Middelburgse amazone Margreet Walraven lijkt door niks of niemand te stuiten. Op de Jumping van De Kroo Ruitersport in Nieuw- en Sint Joosland bleek in de klasse L weer maar eens de er tegen de veterane en haar ruin Bjendo geen kruid is gewassen.