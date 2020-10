Zeeuwse sport: begrip voor noodrem Rutte, maar wat is het perspectief?

Vader en Terpstra: op zeeniveau geboren, nu grootheden in de bergen

8 oktober VLISSINGEN - Het wereldkampioenschap mountainbiken is zaterdag in Oostenrijk. Zeeland leeft in weelde met Milan Vader en Anne Terpstra als de kopman en kopvrouw van de Nederlandse equipe. Zes vragen en zes antwoorden over het toernooi en hun kansen.