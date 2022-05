Zeeuwse schakers boren tegenstander bijna kampioenschap door de neus

BC Vlissingen virtueel veilig na winst in verlenging

VLISSINGEN - De mannen van BC Vlissingen versloegen in Eindhoven naaste concurrent Tantalus na verlenging. Met nog drie speelronden voor de boeg staat het team van coach Rakhes Angnoe nu net boven de streep in de eerste divisie. De oogst is 18 punten uit 21 wedstrijden. De Vlissingse vrouwen kwamen net één puntje tekort tegen Springfield en zakten daardoor naar de achtste plaats in de eerste klasse.

15 mei