Zeeuwse schaatsers naar NK allround voor masters

Zonder spitsen laat Kapels achttal kans op gedeelde koppositie liggen

STRIJEN - In het midweekse (inhaal)duel met Ventura Sport lieten de korfballers van KVK het afweten. In Strijen had KVK zich met winst direct in de titelrace kunnen mengen in de derde klasse, maar de Kapellenaren gingen er aan voor de eer: 18-15.

24 februari