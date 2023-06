Zeeuwse rolstoelbasketbalster naar WK-finale in Dubai

Rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer staat dinsdag met het Nederlands team in de finale van het WK. In Dubai werd zondag het team van de Verenigde Staten in de halve eindstrijd met 72-65 verslagen.

De prijzenkast van Van Hees (30) raakt steeds voller. De Oranje-lichting waar ze deel van uitmaakt, is al jaren niet te verslaan. In 2021 pakte ze al goud op de Paralympics in Tokio en het EK in Madrid. Nu is de speelster van RBVM uit Middelburg ook al zeker van een medaille op het WK. Canada is de tegenstander in de finale.

Van Hees is geen basisspeelster bij Nederland. Gemiddeld staat ze dit WK zo’n 6 minuten per wedstrijd in het veld. Tegen de Verenigde Staten begon ze ook op de bank en daar kwam ze niet van af.

Joeri van Liere

De uit Kapelle afkomstige Joeri van Liere stond met Oranje eveneens in de halve eindstrijd. En ook tegen de Verenigde Staten. Maar in dit duel was Nederland niet succesvol. Na een 18-16-voorsprong bij rust werd het 41-52.

Van Liere, die ook voor RBVM uitkomt, zal nu in de troostfinale om het brons strijden tegen Iran. In de poulefase kreeg hij veel speeltijd, maar in de knock-outfase kiest de bondscoach tot nu toe voor de meer ervaren spelers.