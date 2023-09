Zeeuwse roeier wéér wereldkampioen; vier-op-een-rij voor Corné de Koning

De skiff, een eenmansboot, heeft geen paralympische status. De Koning komt erin wel helemaal tot zijn recht. Hij heeft zo’n sterk bovenlichaam, dat hij al jaren door niemand te verslaan is. In 2018 begon de heerschappij van de Bevelander. In het Bulgaarse Plovdiv greep hij zijn eerste wereldtitel. Die prolongeerde hij in 2019 in het Oostenrijkse Linz. In 2020 was er geen WK vanwege corona en in 2021 ook geen vanwege de Paralympische Spelen. In 2022 pakte hij de draad weer op in het Tsjechische Racice en nu heeft hij met zijn succes in Servië vier-op-een-rij.