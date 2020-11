Zeeuwse Pim Mulier bracht georganiseerd teamsporten in Goes op gang

GOES - Johnny Fransen van de Putte is sportgeschiedenis. Als er in Goes alleen nog maar gymnastiek- en schietverenigingen zijn, laat hij de stad in 1882 kennismaken met een georganiseerde teamsport.

Die poging past in een veel groter plaatje van sportontwikkeling in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Vivat! Vivat Noorthey!’ waarop Jan Luitzen deze week in Nijmegen promoveerde. Het is een cultuurhistorische analyse van de introductie van cricket, voetbal en lawntennis in Nederland. Met Johnny Fransen van de Putte in de rol van de Pim Mulier van Goes.

Java

Het geslacht Fransen van de Putte speelt een prominente rol in de geschiedenis van de stad Goes. De één is een gegoede koopman (Jacob Lucretius), de ander een geroemd wethouder (Johannes Adolphus Abraham) en het verst schopt Isaäc Dignus Fransen van de Putte het, als politicus. Hij maakt jarenlang deel uit van de Eerste en Tweede Kamer en in 1866 is hij zelfs enkele maanden minister-president.

In diens spoor boert ook zijn jongere broer André goed. Met z’n tweeën bouwen ze in Nederlands-Indië, op Java, een succesvolle suikerfabriek op. Als Isaäc zijn politieke ambities in Nederland gaat najagen, verkoopt hij de fabriek in 1851 aan broer André. Die bouwt op Java een rijk leven op met een gezin van tien kinderen, plus een elfde ‘voorzoon’ van een inlandse vrouw.

Volledig scherm Johnny Fransen van de Putte in circa 1874 op 13-jarige leeftijd toen hij op Noorthey zat. © Collectie Six

In dit verhaal speelt zoon Johnny (geboren in 1861, in Pandji) de hoofdrol. Hij beleeft zijn vroegste jeugd op Java, maar komt in 1871 naar Nederland als vader André gerepatriëerd wordt. Johnny wordt vrijwel direct geplaatst op de jongenskostschool Noorthey in Veur (nu Leidschendam). Daar zal hij tot 1880 blijven. In de periode op deze kostschool kiemt zijn sportieve leven.