Zeeuwse nummer twee in Scheldebeker: ‘Het waren bizar hoge golven’

MET VIDEO De Scheldebe­ker is niet zomaar een zwemtocht, zeker niet voor nerveuze ouders: ‘Het is toch je kind hè?’

BRESKENS - Het is niet zomaar even een zwemtochtje, van Vlissingen naar Breskens. Het is een helletocht. Anderhalf uur golven van zout water in je bakkes tot je niks meer ziet en niet meer weet waar je bent, maar hopen dat je de overkant haalt en piesen om jezelf warm te houden. Met spekkies tot besluit.

12:44