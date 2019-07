Zeeuwse mountainbikers Milan Vader en Mick van Dijke zijn de beste van Nederland

Amazone Stephanie de Frel geeft haar leerling nu wel het nakijken op het ZK dressuur

10:56 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Met het veroveren van de Zeeuwse dressuurtitel in de klasse ZZ-Licht maakte Stephanie de Frel uit Ellemeet, met de ruin VMF I’m Legend, de hoog gespannen verwachtingen waar. Met haar fraaie uitvoering in de kür op muziek zorgde de combinatie van de VMF Stables zaterdag voor een schitterend slot van het Zeeuws kampioenschap in Nieuw- en Sint Joosland.