Zeeuwse meesterscout De Visser (85) zit thuis: ‘Scoutingsrapporten straks niet meer up-to-date’

Sint Nicolaas snelste in tweede weekend ‘Run your own race’

7 april VLISSINGEN – Ricardo Sint Nicolaas was de snelste in het tweede weekend van ‘Run your own race’. De atleet uit Oude Tonge legde 3 kilometer in het kader van de onzichtbare Zeeuwse hardloopwedstrijd af in 9 minuten en 2 seconden.