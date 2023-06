Zeeuwse kickboksers Kappetijn en De Vries geven hun visitekaartje af tijdens Enfusion 123 in Alkmaar

Twee Zeeuwse kickboksers gaven zaterdagavond tijdens het groots opgezette evenement Enfusion 123 hun visitekaartjes af. In Alkmaar rekende Robbie Kappetijn in de B-klasse tot 90 kilogram overtuigend af met de Griek Kiril Dimitrov. Kort daarna was het de beurt aan Thian de Vries. De vechter uit Borsele won in de tweede ronde op knock-out van Chahid Chaquibi.

De 31-jarige Kappetijn was bijna een kop groter dan Dimitrov en straalde vanaf de eerste seconde uit dat er maar één vechter ging winnen. ,,In de eerste ronde was ik nog even onder de indruk van hem’’, zei de inwoner van Zierikzee. ,,Hij keek heel stoer, maar dan moet je daarna ook wel iets brengen.’’

Dat gebeurde nauwelijks. Kappetijn deelde harde stoten en trappen uit en kreeg steeds meer het overwicht. In de tweede ronde begon de Griek steeds een beetje meer te wankelen, waarna zijn coach letterlijk de handdoek in de ring gooide. Voor Kappetijn was het zijn eerste partij sinds september 2022, toen ook bij Enfusion. Daarvoor had hij zes jaar geen wedstrijden gevochten. ,,Dit geeft een heerlijk gevoel. Ik heb hier echt naartoe gewerkt en dan is het mooi om als winnaar uit die ring te stappen.’’

Twaalf keer knock-out

Kappetijn werd in zijn hoek begeleid door zijn neef Dave Kappetijn en Luc Verheije en Jeffrey Koster. De laatste twee zijn de trainers van Thian de Vries, de 22-jarige Zeeuw die de afgelopen twee jaar naam heeft gemaakt. Twaalf partijen leverden twaalf overwinningen op, waarvan maar liefst elf op knock-out. Na zaterdagavond zijn zijn cijfers nog een beetje indrukwekkender: dertien partijen, dertien zeges, twaalf keer op knock-out.

Makkelijk had De Vries het niet tegen de eveneens sterke Chaquibi. ,,Ik hield me in de eerste ronde niet goed aan het gameplan’’, bekende De Vries na afloop. ,,Dat is weer een wijze les.’’ Aan het eind van de eerste ronde deelde hij verschillende lowkicks uit op het linkeronderbeen van Chaquibi, die daar zichtbaar last van had. In de tweede ronde hield De Vries het initiatief, zocht steeds de aanval en deelde vervolgens een beslissende trap op dat linkerbeen uit. Daarna was het over en sluiten voor zijn Marokkaanse opponent.

Lees komende week ee reportage over Robbie Kappetijn en Thian de Vries in de PZC.

Volledig scherm Thian de Vries wordt in de kleedkamer getaped door zijn trainer Luc Verheije. © Barry van der Hooft