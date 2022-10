Zeeuwse jonkies niet opgewassen tegen oud-wereldkampioen en ‘2-spelers’

Gravelfiet­sen in Zeeland: ‘Het ongelimi­teer­de is juist wat fietsen zo leuk maakt’

Het is razend populair en krijgt steeds meer aanzien in de wielerwereld. Sterker nog, gravel rides winnen ook steeds meer terrein in het profpeloton waar renners regelmatig een uitstapje maken naar onverharde wegen. Al voor de coronacrisis sprong Toerclub Goes mee op de kar met de zogeheten Jo off de Roo’t Gravel rit.

13 oktober