Zeeuwse driebanders kleuren Grand Prix in Doetinchem

TOP verliest voor tweede keer; geen hoofdklas­se­fi­na­le voor Arnemuidse korfbal­lers

HARDERWIJK - Het programma was te intensief voor de korfballers van TOP Arnemuiden. In de zevende wedstrijd in 22 dagen oogden de spelers van de Zeeuwse hoofdklasser niet meer zo fris en strijdlustig als voorheen. Het gevolg was een uitschakeling in de play-offs.

11:14