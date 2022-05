Zeeuwse driebander in Vietnam: touwtje breekt na wereldpartij

Zeeuwse triatlete op schema voor dubbele piek: in Polen en op Hawaii

BROUWERSDAM - Triatlete Nelleke Baldé uit Grijpskerke wilde zaterdag nog niet pieken in de GO Triathlon, die op en rond de Brouwersdam werd gehouden. ,,Dat bewaar ik voor later in het jaar”, zei ze, verwijzend naar haar deelname aan het WK Ironman op Hawaii. ,,Dáár wil ik op mijn allerbest zijn.”

23 mei