Zeeuwse damtopper: ‘Ik ga niet naar het NK voor een snelle remise in 40 zetten’

DZK winterkam­pi­oen na winst in IJmuiden

Na twee nederlagen op rij heeft DZK in de landelijke tweede klasse weer gewonnen. In IJmuiden werd VZV met 7-10 verslagen. De Schelde ging ook met een overwinning de winterstop in. De ploeg won in de eerste klasse van het district met 7-13 van Argo. Het vrouwenteam van DZK verloor met ruime cijfers (14-5) van De Treffers.

18 december