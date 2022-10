Zeeuwse damtitanen zijn binnen enkele minuten klaar met hun tegenstanders

Annelous Lammerts verlaat WK Kitefoilen

Annelous Lammerts uit Schuddebeurs heeft het wereldkampioenschap Kitefoilen in Cagliari verlaten. De surfster kwam de eerste dag nog wel in actie, maar heeft na overleg met de medische staf van het team, besloten niet meer in actie te komen in Italië. Nadat ze vorige week ziek was, bleek ze nu nog niet fit genoeg.

