Zeeuwse dammers gaan freewheelend naar grootste seizoenszege

Van Anrooij ook derde in Koppenberg­cross

Twee dagen ná haar derde plaats in de World Cup van Maasmechelen en vijf dagen vóór het EK in Namen speelde Shirin van Anrooij een hoofdrol tijdens de Koppenbergcross in Oudenaarde. De twintigjarige Kapelse zat wel in de tang bij twee concurrentes van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal en moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons.

1 november