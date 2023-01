Zeeuwse clash op NK: Leermeester versus leerling

Van den Brande en Goetheer als eersten aan de snert in Arnemuiden

De Snertloop in Arnemuiden is een prooi geworden voor Marnix van den Brande. Na ruim 15 kilometer over een modderig en winderig parkoers was hij als eerste weer terug bij het clubhuis het Korfje van KV Top. Hij noteerde een winnende tijd van 1 uur en 35 seconde. Bij de vrouwen zegevierde Judith Goetheer.

30 december