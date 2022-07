Zeeuwse bowltalenten heersen tijdens finales NK

Zuur! Monique Verschuure komt 65 meter tekort voor Zeeuw uurrecord

GOES - Even dacht Monique Verschuure vrijdagavond dat ze het Zeeuws uurrecord verbroken had. Daarvoor moest ze op de baan van AV'56 in Goes voorbij de 15,104 kilometer gaan. Na wat ingewikkelde berekeningen - de uitleg volgt verderop - bleek dat de Yersekse atlete 65 meter tekortkwam...

24 juni