Zeeuwse baanatletiek zit in een wak: Na 40 jaar hebben Luc van Laere en Leo de Pee nog altijd hun hoogspringrecords

Het is armoe troef, dit weekeinde bij het NK indooratletiek. Met Marijke de Visser, een medaillekandidate op de 3000 meter, heeft Zeeland in Apeldoorn maar één vertegenwoordigster. De baanatletiek – outdoor en indoor – zit in een wak. Hoe anders was dat veertig à vijftig jaar geleden, toen de recent overleden Els Vader en Marjan Olyslager tot de landelijke sprinttop behoorden en zelfs de Olympische Spelen haalden. En toen Luc van Laere en Leo van Pee naam maakten binnen het hoogspringen. Zij haalden of passeerden als eersten de magische grens van 2,00 meter. Hun records horen bij de tien oudste van Zeeland.

,,Die 2,00 meter van mij was destijds helemaal geen verkeerd record”, zegt de inmiddels 64-jarige De Pee. ,,Maar nú is dat helemaal niet hoog. Je zou zeggen: met de faciliteiten van tegenwoordig zou er toch iemand hoger moeten kunnen komen... Onze indoorwedstrijden waren in veehallen, terwijl je nu mooie permanente atletiekhallen hebt. En outdoor was de ondergrond op de banen ook niet altijd even goed. Had het geregend, dan kon je een goed resultaat per definitie vergeten. Nu liggen er overal kunststofbanen, waarbij je niet weersafhankelijk bent.”