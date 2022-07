Zeeuwse atletiekzomer vol doordeweekse wedstrijden en zaterdagse halve marathons

VLISSINGEN - Voor atleten is er in Zeeland de komende twee maanden volop keus. Gemiddeld zijn er elke week twee hardloopwedstrijden. De eerste is woensdag in Zoutelande.

Na een afwezigheid van twee jaar gaat in het Walcherse kustdorp het Koole Sport Zomerstratenloopcircuit van start. Vanaf 19.30 uur lopen de deelnemers 10, kilometer, verdeeld over drie rondes. Op de woensdagen erna volgen de Sportvisserloop in Yerseke, de Stratenloop Westkapelle, de Bom Bokaalloop in Burgh-Haamstede en de Boulevardloop in Vlissingen. Voor de tijdwaarneming heeft AV’56 een nieuw chipsysteem aangeschaft.

Het stratenloopcircuit bestaat al sinds 1998. Aanvankelijk maakten vier wedstrijden daar deel van uit. De wedstrijden zelf zijn soms al veel ouder. De Boulevardloop is toe aan de 83ste editie.

Om voor de eindzege in het circuit in aanmerking te komen, moest er vooraf ingeschreven worden. Dat hebben 79 mannen en 49 vrouwen gedaan. Bij de mannen zijn onder anderen de oud-winnaars Arjan Beije, Tim Pleijte en Erwin Harmes erbij. Daarnaast zijn waarschijnlijk in de voorste linies te vinden Lion Baas, Arjo Verhage en Martijn Hoosemans. Bij de vrouwen zijn Baukje Doedee, Linda Versluis en Monica Sanderse kansrijk. Voor losse wedstrijden kan nog wel ter plaatse na-ingeschreven worden.

Waar het circuit van boven de Westerschelde uit vijf wedstrijden bestaat, zijn er in Zeeuws-Vlaanderen zeven Sinkegroep Zomerlopen. Die zijn op de dinsdagavonden in achtereenvolgens IJzendijke, Sint-Kruis, Nieuwvliet, Retranchement, Groede, Cadzand-Bad en Zuidzande. De eerste is op 12 juli.

In augustus zijn er in de weekeindes ook nog wat grotere hardloopwedstrijden, met de 15 van Wolphaartsdijk, de Halve van Westerschouwen en de Pagadder VestingRun in Hulst (ook een halve marathon). Op 3 september is er dan ook nog een halve marathon in Vrouwenpolder, de Kustloop.