Zeeuwse atletiekrecords waren, zijn en blijven voer voor discussie

Van der Pol is verantwoordelijk voor het bijhouden van de records namens de Vereniging Zeeland Atletiek (VZA). ,,De discussie over wanneer een prestatie een Zeeuws record is, speelt al heel lang’’, vertelt Van der Pol. ,,Aan de ene kant heb je de normen die we namens de VZA hanteren, aan de andere kant heb je de webmaster van Atletiek Zeeland (Eddie Pekaar) die er anders tegenaan kijkt. Voor mij is het vrij simpel. Samen met de Zeeuwse atletiekverenigingen hebben we afgesproken dat iets pas een Zeeuws record is, wanneer het een atleet betreft die op dat moment lid is van een Zeeuwse vereniging.’’