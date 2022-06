Zeeuwse atletiekjeugd eindigt in ontmoeting districten naast het podium

Julia Crins van PAC noteerde bij de 60 meter meisjes D de beste jaarprestatie in Nederland in 7,54 seconden. Pepijn Duinkerke van Scheldesport scoorde flink wat punten met tweede plaatsen op het hoog- (1,46 meter) en verspringen (4,56). Hij pakte ook de vierde plaats bij het kogelstoten (8,75 meter).

Ivar Engels van Dynamica moest op de 800 meter jongens C flink knokken en noteerde een pr van 2.12,22 minuten. Hij werd daarmee tweede, achter Keano Withagen (Spado), die een tijd van 2.11,77 neerzette. Rimme Biewenga (PAC) eindigde in 2.12,61 op plek drie. Quinten Stroo van Dynamica scoorde de derde plaats jongens D met 1.36. Cloë Zerbib was bij de meisjes C goed voor plaats drie op het verspringen, met een afstand van 4.58 meter.