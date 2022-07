Zeeuwse amazones missen podium in Aken

Pattinama-Kerkhove naar tweede ronde Wimbledon (en daar wacht de nummer één van de wereld)

LONDEN - Toen Lesley Pattinama-Kerkhove dinsdagochtend opstond, zat de Zierikzeese nog in de wachtkamer. Rond het middaguur bleek ineens dat ze als lucky loser toch mocht meedoen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. En zo’n drie uur later stond ze voor de tweede keer in haar carrière in de tweede ronde. Daarin mag ze het opnemen tegen de Poolse nummer één van de wereld, Iga Swiatek.

28 juni