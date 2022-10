Zeeuwse amazones beginnen strijd om wereldbeker in Lyon

Het World Cup-seizoen bestaat uit een reeks grote concoursen. In Aarhus was afgelopen weekeinde de eerste, maar die sloegen Van Liere en Zweistra over. In Frankrijk komen ze in de ring met respectievelijk Hermès en Hexagon's Ich Weiss.

De uit Kapelle afkomstige Van Liere staat zesde op de wereldranglijst. Zij is de nummer drie van het recente WK, maar reed nog nooit een wereldbekerfinale. Zweistra, die in Schore woont en de nummer 40 is van de FEI-ranking, debuteerde in het voorjaar van 2022 in de eindstrijd. Ze was daarin toen de enige Nederlandse.