Zeeuwse acroteams slepen tiental medailles in de wacht tijdens districtsfinale

Dingemans en Van Geffen Zeeuwse kampioenen freerun­ning

Aaron Dingemans van turnvereniging MTV Middelburg heeft tijdens het Zeeuws kampioenschap freerunning de titel gepakt op het style-parkoers. Zijn moeilijkheidsgraad in het Laco Sportcentrum in Zierikzee was volgens de jury het meest spectaculair.